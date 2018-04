Modena, una donna cucina il ragù e la figlia vegana la minaccia con il coltello

Da piatto tipico della cucina emiliana a movente per un'aggressione tra le mura domestiche. E' quanto accaduto a Modena dove una donna è stata costretta a denunciare la figlia di 47 anni perché, brandendo un coltello, le si è scagliata contro. Oggetto del contendenre proprio il ragù preparato dalla donna, pietanza "non gradita" dalla figlia vegana. Lei non riusciva ad accettare che in casa sua si cucinasse e mangiasse carne. E' così proprio mentre la madre stava cucinando l'ha affrontata urlando: "Adesso ci penso io a farti smettere, se non la pianti di fare il ragù ti pianto un coltello nella pancia".