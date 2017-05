Milano, blitz della polizia in Stazione Centrale: controlli a tappeto sui migranti

Controlli a tappeto sui migranti per contrastare l'illegalità: il blitz antidegrado è scattato oggi pomeriggio nella Stazione Centrale di Milano. Con una manovra che ha previsto la chiusura di tutti i cancelli che portano ai treni e di tutti gli ingressi della metropolitana, la polizia ha accerchiato e perquisito i profughi presenti nella zona. Alcuni di loro sono riusciti a scappare, altri sono stati controllati dalle forze dell'ordine e poi portati via con dei pullman.

Sul posto è arrivato anche Matteo Salvini che, con il suo cellulare, ha effettuato una diretta Facebook, senza negarsi a selfie con simpatizzanti e fan. Non sono mancati momenti di tensione con il leader della Lega Nord: uno straniero gli avrebbe urlato "per i fascisti come te c'è solo Piazzale Loreto".