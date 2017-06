Migranti, Papa Francesco: "Costruire ponti, no ideologie distorte"

"L'incontro personale con i rifugiati dissipa paure e ideologie distorte e diventa fattore di crescita in umanità, capace di fare spazio a sentimenti di apertura e alla costruzione di ponti". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus, ricordando che martedì ricorre la Giornata mondiale del Rifugiato promossa dalle Nazioni Unite. "Ricordiamo nella preghiera coloro che hanno perso la vita in mare o in estenuanti viaggi via terra", ha aggiunto.