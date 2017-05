Migranti, ong: "Ragazzo ucciso per un cappellino su un natante"

Moas pronta a incontrare Zuccaro - Intanto prosegue l'inchiesta sui rapporti tra ong e scafisti. E sabato potrebbe esserci l'incontro col pm Zuccaro. "Non ho mai avuto il piacere di guardare in faccia il signor Zuccaro. Arriveremo a Catania e se ci sarà sarò felicissima di incontrarlo". Lo ha detto Regina Catrambone, fondatrice del Moas insieme al marito Christopher. "Io - ha spiegato Catrambone - non ho mai ricevuto nessuna informazione dal procuratore. Quando riceveremo comunicazioni risponderemo a tutte le domande che lui ci vorrà fare. Veniamo accusati di essere dei trafficanti di persone: è un'accusa gravissima a livello umano e personale. Con quali prove? Si sta cercando di criminalizzare la solidarietà e la misericordia. Nemmeno un anno è passato da quando il Papa ha chiuso il Giubileo della Misericordia. Dov'è la misericordia per le persone che ho sulla nave?".