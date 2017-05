Sfruttavano rifugiati per lavori agricoli, blitz dei Cc nel Cosentino: 14 misure cautelari

Nell'inchiesta, iniziata nel settembre del 2016, viene contestato per la prima volta il nuovo reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". I militari, in particolare, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, quattro ai domiciliari ed otto obblighi di dimora.



I rifugiati, principalmente senegalesi, nigeriani e somali, venivano prelevati da due Centri di accoglienza straordinaria di Camigliatello Silano (Cosenza) e portati a lavorare in campi di patate e fragole dell'altopiano della Sila cosentina o impiegati come pastori per badare agli animali da pascolo.



In particolare, il presidente e due responsabili della gestione di un centro di accoglienza risultano accusati di aver illecitamente reclutato i rifugiati loro affidati per essere impiegati in nero come braccianti e pastori in numerose aziende agricole del luogo, in concorso con i titolari di quest'ultime.



I responsabili del centro di accoglienza dovranno rispondere anche della manipolazione dei fogli presenza dei rifugiati, che venivano dati come presenti nel tentativo di ottenere i finanziamenti previsti dalla legge a sostegno della struttura di accoglienza. Il fenomeno ha riguardato complessivamente una trentina di rifugiati che sono stati sfruttati in nero per somme oscillanti tra i 15 e i 20 euro per una giornata lavorativa di 10 ore.