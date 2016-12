Migranti, nel 2016 sbarcati in Italia in 47.470 Commissario Ue si congratula con Roma: vi sosterremo

La maggioranza dei migranti (86mila) sono presenti nelle strutture temporanee, poi ce ne sono 19.777 nel sistema Sprar per richiedenti asilo e rifugiati e 13.472 nei centri di prima accoglienza e nei quattro hotspot.



La Lombardia la regione con il maggior numero di presenze - Lombardia (16.482, pari al 13% del totale), Sicilia (13.869, il 12%) e Veneto (10.427, il 9%) le regioni con le più alte presenze. Eritrei e nigeriani (11%) sono le nazionalità più rappresentate. Seguono gambiani e somali (7%). I porti maggiormente interessati dagli sbarchi sono quelli di Augusta (8.390), Pozzallo (7.042), Reggio Calabria (5.397) e Lampedusa (5.151).



La maggior parte dei migranti parte dalla Libia - Sono 230 gli scafisti arrestati nei primi cinque mesi dell'anno. La Libia è largamente in testa tra gli Stati di partenza delle imbarcazioni dirette verso l'Italia (circa 33mila migranti sul totale di quelli sbarcati), ma sta prendendo quota anche la rotta egiziana, per ora attraversata da circa 4.500 persone.



Il 2016 sarà l'anno dei record? - Finora l'anno record per numero di arrivi è stato il 2014, con 170.100 persone sbarcate. Segue il 2015 con 153.842. Senza una stabilizzazione della situazione in Libia, è prevedibile che il 2016 segni un nuovo primato, con scenari che ipotizzano fino a 200mila arrivi.



L'Ue si congratula con Roma: "Vi daremo sostegno" - Congratulazioni, massimo sostegno operativo ed economico per tutte le esigenze, ma anche un appello ad accelerare gli interventi - nuovi hotspot, stop a sbarchi incontrollati, creazione di team mobili, più posti nei centri pre-espulsione - per fronteggiare l'emergenza migranti. Questa la lettera che Matthias Ruete, capo della direzione immigrazione della Commissione Ue, ha inviato al capo della polizia Gabrielli e al prefetto Morcone.