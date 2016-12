Meteo, perturbazione in transito sull'Italia: acquazzoni e temperature in calo

Nei giorni successivi l'estate tornerà sui giusti binari a partire soprattutto dal Centrosud, mentre il Nord, probabilmente fino a giovedì, farà i conti ancora con un po' di instabilità a causa delle correnti nord-occidentali, che seguono la perturbazione ormai allontanatasi, responsabili dell’innesco di temporali non solo sui monti, ma anche su parte delle pianure. Nell'ultima parte della settimana, infine, tornerà prepotentemente sulla scena euro-mediterranea l’alta pressione sub-tropicale che determinerà non solo condizioni di tempo soleggiato, ma anche una nuova impennata delle temperature.



PREVISIONI DOMENICA - Ampie schiarite in mattinata su gran parte del Sud, a parte dei temporali che interessano la Campania e nel pomeriggio anche le zone montuose e buona parte della Sardegna. Tempo decisamente instabile nel resto del Paese con sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle zone interne del Centro, in parziale estensione verso le coste adriatiche; nelle ore centrali del giorno i temporali saranno più diffusi e interesseranno anche buona parte del Nord, meno frequenti sulla fascia centrale della pianura. In serata parziale attenuazione dei fenomeni ad eccezione del settore alpino centro-orientale, Lazio, Abruzzo, Molise e nord della Sardegna, dove saranno ancora possibili dei rovesci e dei temporali isolati. Massime in rialzo al Nordovest, in calo al Centrosud. Ventoso per Maestrale su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia, medio-basso Adriatico e alto Ionio. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità basso al Centronord (IdA = 65) medio-basso al Sud (IdA = 75).



PREVISIONI LUNEDI' - Lunedì altra giornata contrassegnata dall’instabilità in gran parte del territorio. In particolare saranno possibili rovesci e temporali su gran parte delle catene montuose, zone interne del Centrosud, ma con parziali sconfinamenti verso le pianure del Nordest e lungo le coste del Centro e della Campania. Nel resto del Paese non mancheranno le nubi, ma alternate a momenti soleggiati. In serata qualche temporale raggiungerà anche i settori tirrenici di Calabria e Sicilia mentre nel resto del Paese i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Temperature massime in rialzo al Nordovest, Emilia e in Sardegna, in calo sul medio Tirreno e al Sud. Venti deboli o moderati di Maestrale.



TENDENZA SETTIMANA - Martedì tempo ancora piuttosto instabile con temporali in sviluppo soprattutto durante le ore centrali del giorno, su gran parte dei rilievi della Penisola ma con interessamento in parte della Pianura Padana, sui settori dell’alto Ionio e Calabria tirrenica. Mercoledì e giovedì avremo ancora un po’ di instabilità sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del Centro dove non mancherà qualche acquazzone mentre nel resto del Paese sole e temperature in rialzo. Da venerdì sole e caldo in aumento in tutte le nostre regioni.