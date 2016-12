Meteo: ondata di caldo estivo al Centrosud, punte oltre i 35 gradi

Al Centrosud si rafforza l'anticiclone nord-africano che per tutta la prima parte della settimana -come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- occuperà il Mediterraneo lasciando ai margini il Nord Italia dove un po' di instabilità insisterà a ridosso delle Alpi. Per le regioni centro-meridionali continua la precoce ondata di caldo estivo grazie alla risalita di aria sahariana: si toccheranno e supereranno i 30 gradi, ma con punte massime anche oltre i 35 nelle zone interne delle Isole maggiori e del Sud. L'apice sarà raggiunto mercoledì.

Previsioni per martedìMartedì al Centrosud cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento passeggero più che altro al mattino, ad alta quota. Al Nord cielo irregolarmente nuvoloso: non mancheranno ampie schiarite specialmente nel settore di Nordest. Nel pomeriggio primi rovesci sparsi o isolati temporali sulle Alpi occidentali, in estensione tra sera e notte ad alto Piemonte e alta Lombardia. Caldo in intensificazione in tutto il Centrosud, dove il termometro supererà diffusamente i 30 gradi. In alcune zone si potranno anche superare i 35 gradi: in particolare nelle zone interne del Sud, in Sicilia e in Sardegna. Il caldo risulterà a tratti anche afoso a causa dei venti di Scirocco, che soffieranno moderati soprattutto sul mar Tirreno e nel Canale di Sicilia.