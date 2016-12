Meteo, nuovo peggioramento in arrivo: temporali, venti forti e nevicate

Il tempo tornerà a peggiorare al Nord e sul medio Tirreno per l'arrivo di una nuova, veloce ma intensa perturbazione, che giovedì porterà maltempo su gran parte d'Italia, risparmiando solo il Nordovest; inoltre la giornata di giovedì sarà caratterizzata da venti forti, specie sul Tirreno e nelle Isole, con raffiche oltre i 100 km/h in Sardegna, e da un po' di freddo al Centronord, con nevicate sui rilievi fino a quote piuttosto basse. Prima di abbandonare la nostra Penisola questa perturbazione porterà ancora qualche rovescio al Sud venerdì mattina. Poi nel fine settimana ci attende un'altra perturbazione accompagnata da precipitazioni sabato in gran parte del Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Domenica qualche pioggia anche al Sud e sulla Sardegna, condizioni di variabilità al Nord.