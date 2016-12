Meteo: ancora rischio di forti temporali al Nord

Previsione per martedìNel corso della giornata di martedì tempo instabile su gran parte del Nord, con rovesci e temporali sparsi, meno probabili sulle coste della Liguria, sulla bassa pianura e sull’Emilia Romagna. Per quanto riguarda il Centro, qualche pioggia o temporale isolato su centro nord Toscana, Umbria e Marche, prevalentemente soleggiato altrove. Al Sud e nelle Isole cielo in prevalenza sereno con qualche passaggio nuvoloso più esteso sulle Isole. Venti intensi di Libeccio sul Mar Ligure, per lo più deboli altrove. Temperature senza grandi variazioni.



Allerta Meteo Arancione in Lombardia: per la giornata di martedì 31 maggio 2016 la Protezione Civile ha emesso una allerta arancione per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO in LOMBARDIA e in particolare per il nodo idraulico di Milano e per RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO nella zona dei Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali e Orobie bergamasche.