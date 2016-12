6 dicembre 2016 10:50 Meteo: alta pressione al Centronord, instabile sulle Isole Rovesci sulla Sardegna, peggiora anche in Sicilia in serata

Saranno giornate contraddistinte da situazioni opposte fra Nord e Sud, con alta pressione e tempo stabile sulle regioni settentrionali e tempo perturbato al meridione. In particolare, per quanto riguarda il Sud si potranno verificare precipitazioni di forte intensità associate a potenziali situazioni critiche sulle isole maggiori e in Calabria. Il vasto anticiclone che determina condizioni di stabilità al Nord tenderà a spostare il suo baricentro dall'Europa centrale verso quella orientale abbassandosi contemporaneamente di latitudine, andando, quindi, a interessare gradualmente anche le nostre regioni meridionali dove la situazione diverrà sempre più tranquilla, specie verso il fine settimana. Nel frattempo, proprio a causa della persistenza dell’alta pressione al Nord, la qualità dell’aria tenderà a peggiorare ulteriormente, specie in pianura, dove le condizioni saranno favorevoli anche alla persistenza delle nebbie per gran parte della giornata. Il meteo delle prossime ore.

Previsioni meteo per martedì. Tempo stabile al Nord, su media e alta Toscana e in Umbria, ma con la presenza di nebbie anche fitte su pianure e fondovalle. Qualche iniziale annuvolamento su Liguria centrale ed Emilia Romagna. Molte nuvole nel resto del Paese con piogge e temporali, particolarmente diffusi e insistenti sulle isole maggiori, in forma più isolata su Calabria, Puglia e litorali tirrenici; possibili fenomeni di forte intensità sui settori orientali delle Isole. In serata tendenza a un più deciso peggioramento in Calabria, piogge in arrivo anche sul medio Adriatico, in particolare tra il sud delle Marche, l’Abruzzo e il Molise, con quota neve oltre i 1500 metri sui monti dell’Abruzzo. Rasserenamenti, invece, sul medio Tirreno. Dopo il tramonto nebbie in formazione sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto e nella notte tenderanno ad essere localmente dense e diffuse, specie nel settore centrale della Val Padana. Temperature massime stabili o in lieve calo specie nelle aree più nebbiose. Ventoso per Scirocco sui mari di ponente, a fine giornata anche in Calabria.