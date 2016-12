Mese di luglio infuocato, stiamo per entrare nel cuore dell'estate

Nel mezzo del cammin di questa estate...

Stiamo per entrare nel cuore dell'estate e lo faremo senza sconti, in compagnia di un clima sempre più soffocante. Dando uno sguardo alla tendenza meteorologica relativa al prossimo mese di luglio, viene spontaneo consigliare a tutti quanti di assaporare fino in fondo l'attuale situazione caratterizzata dal bel tempo e temperature tutto sommato gradevoli o, comunque, non eccessivamente elevate. Infatti, dopo questa breve fase garantita dall'Anticiclone delle Azzorre, saremo alle prese con il lato estremo dell'estate, fatto anch'esso di sole, ma anche di clima bollente innescato, invece, dall'Anticiclone Nord-Africano che a più riprese ci terrà compagnia per gran parte del mese. Agli antipodi rispetto al luglio autunnale dell'anno scorso, uno dei peggiori degli ultimi decenni, il luglio di quest'anno medita vendetta e promette fin dal suo inizio temperature fino a 35 gradi e oltre con tassi di umidità in costante crescita che ci faranno percepire livelli anche oltre i 40 gradi nelle aree notoriamente più esposte alla terribile calura come le pianure, i fondovalle e le aree costiere più umide e meno ventilate. Reduce da un giugno che, fra alti e bassi, sta veleggiando mediamente a circa 1.5°C sopra la media dandoci solo un breve assaggio di clima da piena estate, sembra che invece luglio abbia intenzione di amplificare smisuratamente questo aspetto grazie anche al sostegno del Niño, l'anomalo riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale, il quale attraverso una specie di effetto domino che ha origine dall'altra parte del mondo finisce per favorire le incursioni torride nord-africane verso l'Europa. Dato che il fenomeno del Niño è in ulteriore intensificazione nel corso delle prossime settimane, presumiamo che anche nel successivo mese di agosto finiremo, con discreta probabilità, ad essere frequentemente “molestati” dall'Anticiclone Nord-Africano e dal suo carico di aria bollente.