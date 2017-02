Un 22enne, Italo D'Elisa , è stato ucciso a colpi di pistola davanti a un bar a Vasto , in provincia di Chieti . L'uomo è stato freddato davanti alla porta d'ingresso del locale, nei pressi della circonvallazione Histoniense. L'omicida si è costituito ai carabinieri: si tratta di Fabio Di Lello , marito di una donna uccisa in un incidente stradale, travolta dall'auto di D'Elisa. Il 22enne era stato imputato per omicidio stradale .

Dopo l'omicidio, Di Lello ha chiamato un amico confessandogli ciò che era accaduto, poi si è recato al cimitero del paese e ha lasciato la pistola sulla tomba della moglie, Roberta Smargiassi, morta a luglio a 34 anni dopo essere stata travolta in moto dall'auto di D'Elisa che non si fermò a un semaforo rosso. Sono stati i carabinieri a trovare l'arma all'interno di una busta di plastica.



Di Lello avrebbe quindi chiamato il suo avvocato, Giovanni Cerella, indicandogli dove si trovava in quel momento. Sulla pagina Facebook dell'uomo compare la foto della moglie, accompagnata dalla scritta "Giustizia per Roberta" e dall'immagine di una colomba bianca. La foto di copertina è invece tratta dal film "Il gladiatore", dalla scena in cui Massimo Decimo Meridio torna dalla guerra e scopre la sua famiglia massacrata per vendetta.



Fabio Di Lello e Roberta Smargiassi si erano sposati a ottobre del 2015. Dopo l'incidente, D'Elisa venne imputato per omicidio stradale. "Il 22enne era imputato per omicidio stradale e il rinvio a giudizio era stato firmato alla fine del 2016, a pochi mesi dal tragico incidente in cui perse la vita Roberta Smargiassi, moglie di Fabio Di Lello", ha affermato il capo della Procura.