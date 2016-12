Terremoto, primi 583 sfollati delle Marche trasferiti in hotel costa

Sono stimati fra 4 e 5 mila gli sfollati delle Marche che vanno sistemati in hotel o strutture alternative dopo il terremoto. Nelle ultime ore sono stati alloggiati in alberghi della costa (da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto) 583 persone. Lo rende noto il Centro di coordinamento regionale. I trasferimenti proseguono in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e su segnalazione dei sindaci.