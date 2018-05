Pamela, la Procura accusa: "La ragazza fu uccisa e violentata da Oseghale"

Oseghale violentò Pamela Mastropietro quando la giovane, poi uccisa e fatta a pezzi, assunse eroina. Lo sostiene la Procura di Macerata dopo l'esito degli esami del Ris che attestano che ci fu un rapporto sessuale. Per il nigeriano (che è in carcere per occultamento di cadavere e vilipendio) la procura ha quindi chiesto una nuova misura cautelare per omicidio e violenza. Il gip ha respinto la richiesta per violenza accogliendo invece quella per omicidio.