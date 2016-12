Fu complice in omicidio genitori ad Ancona, pm: 18 anni a figlia

Diciotto anni di carcere per concorso nell'omicidio dei suoi genitori Fabio Giacconi e Roberta Pierini avvenuto ad Ancona il 7 novembre. E' la richiesta di condanna, con lo sconto di un terzo di pena previsto dal rito abbreviato, del procuratore per i minori di Ancona, Giovanna Lebboroni, a carico della 17enne accusata di complicità con l'ex fidanzato Antonio Tagliata, 19 anni, per cui si procede a parte, reo confesso di aver ucciso i due coniugi.