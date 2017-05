Ancona, incendio in un centro commerciale a Jesi: evacuato

Un principio di incendio è scoppiato in una profumeria all'interno del centro commerciale La Fornace di Jesi. Le fiamme, originate forse da un corto circuito, hanno provocato molto fumo, ma nessuno è rimasto ferito. Il centro commerciale è stato evacuato per precauzione, mentre i vigili del fuoco provvedevano a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza la struttura.