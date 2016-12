Maltempo con piogge, temporali e neve sulle Alpi

Proprio in corrispondenza dell' equinozio d'autunno , che quest'anno cade mercoledì 23 settembre , si va delineando una circolazione atmosferica perfettamente consona alla nuova stagione che sta cominciando anche dal punto di vista astronomico. Infatti, solo poche zone del sud del continente riescono ancora a sperimentare condizioni estive con temperature intorno ai 30 gradi. Nel resto d'Europa il ridimensionamento delle temperature si è già concretizzato e, soprattutto sui Paesi nord-occidentali, è stato accompagnato anche da condizioni di maltempo a tratti intenso a causa dell'arrivo di alcuni sistemi nuvolosi atlantici. In particolare, la perturbazione che nelle ultime ore ha raggiunto il Nord Italia scivolerà lentamente lungo la Penisola accompagnata da un vortice depressionario che prenderà forma non appena la parte più fredda e attiva scavalcherà le Alpi. Questo sistema nuvoloso, di stampo decisamente autunnale , sarà caratterizzato non solo da precipitazioni localmente abbondanti , ma anche da aria più fredda che favorirà nevicate significative sopra i 1500 metri sull' arco alpino . Successivamente, nel fine settimana , il vortice si trasferirà verso i Balcani allentando gradualmente la presa sulla nostra penisola, ma lasciando in eredità un clima piuttosto fresco con temperature in gran parte inferiori alla norma.

Previsioni per giovedìGiovedì prevalenza sole all'estremo Nordovest: in giornata potranno tornare delle nuvole tra Lombardia e Levante ligure. Al mattino molte nuvole con piogge su Veneto, più insistenti in Emilia Romagna anche nel pomeriggio. Sul Triveneto miglioramento nel pomeriggio. Al Centrosud temporanee schiarite al mattino sul medio Tirreno, per il resto prevarranno le nuvole con al mattino numerosi rovesci o temporali su medio e basso Adriatico e gran parte del Sud. Nel pomeriggio instabile ancora lungo l'Adriatico e localmente in Calabria con qualche rovescio sparso che andrà a coinvolgere le zone interne del Centro ma anche la bassa Toscana e il Lazio. A fine giornata rischio di rovesci su medio adriatico e tra bassa Campania e nord-ovest della Calabria. Minime in calo al Centronord, massime in rialzo su Alpi e Nordovest. Calo significativo su Emilia Romagna e Centrosud, anche importante su medio Adriatico, con valori che difficilmente raggiungeranno 18-19°C. Ventoso al Centrosud con venti in rotazione antioraria intorno al centro della depressione centrata tra basso Lazio e Abruzzo.