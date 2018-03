Maltempo al Sud, in Calabria si contano i danni delle mareggiate

Il maltempo di primavera si è abbattuto su tutt’Italia con forti piogge, freddo polare e mare in tempesta. Tra le regioni più colpite c’è sicuramente la Calabria, dove sul versante tirrenico ci sono stati notevoli disagi proprio per via di una violenta mareggiata che ha colpito alcuni comuni del lametino. Soprattutto Gizzeria, Falerna e Nocera Tirinese. Proprio quest’ultimo comune è stato investito dalla forza del mare come ha modo di verificare l’inviato di Mattino Cinque, Guglielmo Mastroianni, che interviene in diretta da quanto ormai resta del lungomare di Nocera Tirense, completamente distrutto dalla forza delle onde. "Il lungomare è stato spazzato via dalla mareggiata, la pavimentazione ha ceduto completamente e quello che prima era un anfiteatro ora è completamente ricoperto dalla sabbia", racconta il giornalista.



Ma non è tutto, perché sono diverse le attività commerciali, tra cui ristoranti e pizzerie, oltre a diverse abitazioni, che si sono allagate dopo che il mare in tempesta ha abbattuto le barriere protettive riversandosi in un’area abitata. Una situazione di emergenza che ha spinto il presidente della regione, Mario Oliverio, a chiedere lo stato di calamità naturale.