14 ottobre 2016 01:37 Maltempo al Centronord, allerta in Liguria: trombe dʼaria, paura a Portofino. Roma, albero su scuolabus Precipitazioni e vento forte su vaste aree del nostro Paese: disagi alla circolazione sulle strade, fermi i treni

Italia divisa in due con il maltempo che imperversa al Centronord e invece un ritorno d'estate al Sud. Vento e pioggia hanno causato cadute di alberi e smottamenti, con rallentamenti nella circolazione sia sulla rete stradale che su quella ferroviaria e alcuni feriti per crolli di tetti di case. A Roma un albero è caduto su uno scuolabus causando feriti, tra i quali una bambina. La situazione più critica in Liguria, con un bilancio di sette feriti.

Crollato lo storico pino del Castello Brown Portofino 1 di 6 Ansa Ansa Crollato lo storico pino del Castello Brown Portofino Il grosso pino secolare cresciuto sul tetto di Castello Brown, uno dei simboli di Portofino, non c'è più. Il vento che ha spazzato il Levante ligure lo ha fatto crollare. Uno dei panorami più celebri del mondo cambia così volto. 2 di 6 Ansa Ansa Crollato lo storico pino del Castello Brown Portofino Il grosso pino secolare cresciuto sul tetto di Castello Brown, uno dei simboli di Portofino, non c'è più. Il vento che ha spazzato il Levante ligure lo ha fatto crollare. Uno dei panorami più celebri del mondo cambia così volto. 3 di 6 Ansa Ansa Crollato lo storico pino del Castello Brown Portofino Il grosso pino secolare cresciuto sul tetto di Castello Brown, uno dei simboli di Portofino, non c'è più. Il vento che ha spazzato il Levante ligure lo ha fatto crollare. Uno dei panorami più celebri del mondo cambia così volto. 4 di 6 Ansa Ansa Crollato lo storico pino del Castello Brown Portofino Il grosso pino secolare cresciuto sul tetto di Castello Brown, uno dei simboli di Portofino, non c'è più. Il vento che ha spazzato il Levante ligure lo ha fatto crollare. Uno dei panorami più celebri del mondo cambia così volto. 5 di 6 Ansa Ansa Crollato lo storico pino del Castello Brown Portofino Il grosso pino secolare cresciuto sul tetto di Castello Brown, uno dei simboli di Portofino, non c'è più. Il vento che ha spazzato il Levante ligure lo ha fatto crollare. Uno dei panorami più celebri del mondo cambia così volto. 6 di 6 Ansa Ansa Crollato lo storico pino del Castello Brown Portofino Il grosso pino secolare cresciuto sul tetto di Castello Brown, uno dei simboli di Portofino, non c'è più. Il vento che ha spazzato il Levante ligure lo ha fatto crollare. Uno dei panorami più celebri del mondo cambia così volto. leggi dopo slideshow ingrandisci Tromba d'aria Portofino, danni piazzetta - Alcune trombe d'aria hanno colpito Portofino e il Golfo del Tigullio. Nel borgo, il vento ha creato problemi alle barche ormeggiate e ha divelto tendoni e strutture dei ristoranti che si affacciano sui moli e sulla celebre piazzetta. La strada per Portofino è stata interrotta da uno smottamento avvenuto a Paraggi, a pochi passi dalla villa della famiglia Berlusconi. A Lavagna, a causa di una tromba d'aria, sono crollati un muro e una infrastruttura in via dei Devoto, in mezzo ai capannoni di due cantieri navali. Nessun ferito. Danni ai tetti in varie parti del Tigullio dove si registrano problemi anche per rami spezzati.



Otto treni bloccati a levante Genova - Il blackout elettrico causato dalla tromba d'aria la Liguria ha bloccato otto treni fra Genova e il levante della provincia. Le situazioni più drammatiche a Zoagli, dove ci sono 300 passeggeri bloccati su un Intercity, e a Lavagna dove 200 viaggiatori che erano a bordo di un regionale sono stati fatti uscire in linea grazie all'intervento dei pompieri che hanno tagliato una ringhiera per permettere il passaggio dai binari alla strada Aurelia.

La Liguria devastata dal maltempo: trombe dʼaria ovunque 1 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Sdradicati molti alberi nel quartiere di S.Ilario, a causa della tromba d'aria che ha colpito il Levante della città di Genova a cauda del maltempo 2 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Vigili del Fuoco impegnati a mettere in sicurezza la strada Aurelia. 3 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Sdradicati molti alberi nel quartiere di S.Ilario, a causa della tromba d'aria che ha colpito il Levante della città di Genova a cauda del maltempo 4 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Una grossa gru di un cantiere è caudata su alcune serre dove si produce il basilico nel quartiere di S.Ilario 5 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Scoperchiate dalla forza del vento diversi tetti di molte case nel quartiere di S.Ilario 6 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Una grossa gru di un cantiere è caudata su alcune serre dove si produce il basilico nel quartiere di S.Ilario 7 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Vigili del Fuoco impegnati a mettere in sicurezza la strada Aurelia. 8 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Vigili del Fuoco impegnati a mettere in sicurezza la strada che porta a S.Ilario. 9 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque L'assessore alla Protezione Civile del Comune di Genova Gianni Crivello (a destra) nel quartiere di S.Ilario per un sopralluogo, a causa della tromba d'aria che ha colpito il Levante della città di Genova 10 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Volontari e abitanti impegnati a mettere in sicurezza le case danneggiate dalla tromba d'aria che ha colpito il Levante della città di Genova 11 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Sdradicati molti alberi nel quartiere di S.Ilario 12 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Vigili del Fuoco impegnati a mettere in sicurezza la strada che porta a S.Ilario. 13 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Sdradicati molti alberi nel quartiere di S.Ilario 14 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Sdradicati molti alberi nel quartiere di S.Ilario 15 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Sdradicati molti alberi nel quartiere di S.Ilario, a causa della tromba d'aria che ha colpito il Levante della città di Genova a causa del maltempo. 16 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Volontari e abitanti impegnati a mettere in sicurezza le case danneggiate dalla tromba d'aria che ha colpito il Levante della città di Genova a causa del maltempo. 17 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Vigili del Fuoco impegnati a mettere in sicurezza la strada Aurelia. Danneggiate dalla cadute di un grosso albero alcune auto, a causa della tromba d'aria che ha colpito il Levante della città di Genova 18 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 19 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Vigili del Fuoco impegnati a mettere in sicurezza la strada che porta a S.Ilario. 20 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Una grossa gru di un cantiere è caudata su alcune serre dove si produce il basilico nel quartiere di S.Ilario 21 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Vigili del Fuoco impegnati a mettere in sicurezza le case danneggiate dalla tromba d'aria che ha colpito il Levante della città di Genova a cauda del maltempo. 22 di 38 Ansa Ansa La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque Vigili del Fuoco impegnati a mettere in sicurezza la strada Aurelia. Danneggiate dalla cadute di un grosso albero alcune auto 23 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 24 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 25 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 26 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 27 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 28 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 29 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 30 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 31 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 32 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 33 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 34 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 35 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 36 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 37 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque 38 di 38 LaPresse LaPresse La Liguria devastata dal maltempo: trombe d'aria ovunque leggi dopo slideshow ingrandisci

Tromba d'aria attraversa Genova, danni - Una tromba d'aria si è abbattuta su Genova attraversandola da Voltri sino a Nervi, lungo la linea costiera, e raggiungendo poi Recco. Molti i danni provocati dalla pioggia e dal vento forte che ha raggiunto i 120 km/h spezzando rami di alberi e spostando . A Quarto, in via Shelley, è caduto un palo della luce. Allagati alcuni sottopassi. Decine di telefonate dei cittadini ai vigili del fuoco e ai vigili urbani. Un volo in arrivo da Tirana all'aeroporto Cristoforo Colombo è stato dirottato in un altro scalo.





Palo dell'illuminazione cade sul campo della Samp "Mugnaini" - La tromba d'aria che si è abbattuta sul Levante genovese non ha risparmiato il campo sportivo "Mugnaini" a Bogliasco, casa della Sampdoria. La squadra aveva appena finito l'allenamento e in autobus si stava recando all'hotel per il pranzo quando la tromba d'aria, oltre a strappare e far volare tutti i cartelloni pubblicitari, ha abbattuto il pilone dell'illuminazione facendolo schiantare sul campo comunale. Ingenti i danni ma nessun problema alle persone.



Cade albero su scuolabus a Roma: tre feriti, anche una bimba - Un albero, a causa del maltempo, è caduto su uno scuolabus in via Ercole Marelli, in zona Torre Gaia, alla periferia di Roma. A bordo del mezzo c'erano il conducente, l'assistente e una bimba rimasti tutti lievemente feriti. Ad essere trasportata in ospedale dal 118 la donna, una 38enne, in codice verde. Per l'incidente è stata chiusa tutta la strada per i rilievi delle forze dell'ordine.