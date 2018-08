Maltempo a Roma, allagamenti e alberi caduti

Danni e disagi a Roma a causa del maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale bloccando il traffico in molte parte della città e provocando allagamenti e voragini in strada. Non solo. Sottopassaggi chiusi al traffico e trasformati in piscine, condutture che scoppiano, asfalto che esplode ed emergenza alberi, puntuale ad ogni temporale. In Piazza del Popolo, i platani sono crollati sulla carreggiata, mentre a Ponte Milvio l’asfalto si è addirittura sbriciolato.