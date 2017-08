Yara,giudici:15 ore Camera consiglio tempo "normale" per questo caso

I tempi della camera di consiglio per la sentenza d'Appello al tribunale di Brescia sull'omicidio di Yara Gambirasio sono stati "normali", in linea con quanto richiesto da un processo complesso. Lo dicono gli stessi giudici popolari, secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, riferendosi alle 15 ore di riunione in seguito alla quale è stata emessa la sentenza su Massimo Bossetti. Erano anzi stati ipotizzati tempi anche più lunghi.