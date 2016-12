Vacanza in barca per Corona, la procura chiede accertamenti dopo le foto hot con Silvia Provvedi

La procura generale di Milano ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza chiarimenti su alcune fotografie pubblicate dai giornali a maggio che ritraevano Fabrizio Corona , affidato in prova ai servizi sociali e tornato a vivere nella sua abitazione a ottobre, su una barca a Capri durante un weekend in compagnia della cantante Silvia Provvedi . Negli scatti anche alcune effusioni "a luci rosse" tra i due.

Il sostituto pg Antonio Lamanna ha chiesto al giudice Giovanna De Rosa se Corona fosse stato autorizzato alla vacanza nell'isola e se abbia rispettato anche i profili di "continenza" previsti nel percorso di un affidato ai servizi sociali. La Procura generale non ha ancora ricevuto risposte alla richiesta. Il 27 ottobre, Corona, prima scarcerato dopo due anni e mezzo di detenzione e affidato alla comunità di Don Mazzi, era potuto tornare a vivere nella sua casa perché aveva ottenuto, come chiesto dai legali Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, l'affidamento in prova "sul territorio".