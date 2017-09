15 settembre 2017 08:48 Tangenti a Monza, arrestati 12 medici: "reclutavano" anziani per utilizzare protesi difettose Incastrati dalle intercettazioni. "Reclutavano" anziani a cui impiantavano protesi di pessima qualità

Sono le intercettazioni a incastrare i dodici medici finiti in manette per aver preso mazzette in campo sanitario. Loro davano il via libera all'uso di protesi di scarsa qualità, loro "reclutavano" gli anziani ai quali impiantavano i dispositivi in cambio di soldi, regali e cene di lusso. Un'inchiesta che mira anche a stabilire se l'operato di questi medici abbia causato danni ai pazienti.

Il chirurgo: "La protesi fa cagare" - "La protesi, detto tra noi, fa cagare (...) fa veramente cagare, mangia un sacco di osso". E' così che due dei medici arrestati nell'inchiesta, coordinata dai pm di Monza e condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Gdf, su un giro di mazzette nella sanità, esprimevano "valutazioni negative in ordine alla qualità delle protesi Ceraver" che avrebbero sponsorizzato e fatto acquistare dagli ospedali in cambio di tangenti da parte della società produttrice.



E' quanto emerge da un'intercettazione del 27 novembre 2014 tra Marco Valadè, chirurgo del Policlinico di Monza, e Fabio Bestetti, anche lui prima chirurgo del Policlinico monzese e poi al GB Mangioni Hospital di Lecco. In un'altra telefonata del 6 novembre 2014 Bestetti diceva anche: "E' una protesi un po' del cazzo". In altre intercettazioni i medici arrestati, oltre a usare i termini "disturbo" e "sistemazione" per fare riferimento alle mazzette, parlano di incrementare gli interventi con le protesi. Così Valadè a Marco Camnasio, agente della Ceraver, arrestato: "Punto di mettertene come minimo almeno 6/8 al mese".

La protesi, detto tra noi, fa cagare fa veramente cagare. Mangia un sacco di osso Intercettazione Marco Valadè e Fabio Bestetti (27 novembre 2014) Le mazzette in varie forme - Avrebbero incassato mazzette sotto varie forme, da soldi come anche un contributo mensile di 300 euro per i medici di base o il pagamento di "biglietti aerei" e "assunzioni di personale" per gli specialisti, i medici arrestati o interdetti nell'inchiesta della Procura di Monza e avrebbero chiesto quelle tangenti per il "disturbo", come lo chiamavano loro, stando a quanto emerge dalle intercettazioni. Le "stecche", incassate per "incentivare - come spiegato dagli inquirenti - l'impianto di protesi commercializzate" dalla societa' Ceraver, venivano anche chiamate dagli indagati "sistemazioni". Il tutto senza tenere per nulla "in considerazione l'interesse" e la "salute dei pazienti". Ciò che contava, infatti, era aumentare l'acquisto da parte degli ospedali, tra cui il Policlinico di Monza, delle protesi della Ceraver, a seguito dell'accordo "corruttivo" stretto. Una "preferenza" accordata, spiegano i pm, che era soltanto il "frutto" di quel legame tra medici e responsabili della società.



Gli arrestati - Su ordine del gip Federica Centonze e su richiesta del pm Manuela Massenz sono stati arrestati 12 medici, tra cui tre chirurghi finiti in carcere e nove (sei specialisti e tre medici di base) ai domiciliari, mentre per altri sei medici di base è stata applicata la "sospensione dall'esercizio dell'attività". Nell'inchiesta, con al centro le accuse di associazione per delinquere, lesioni colpose, corruzione e falso, sono finiti in carcere anche un responsabile commerciale e un agente della Ceraver, la ditta produttrice delle protesi indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Per un agente di commercio è stata disposto l'obbligo di dimora.