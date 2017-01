Strage di Berlino, nessuno ha ancora reclamato la salma di Anis Amri

Nel frattempo l'autopsia, disposta dalla Procura di Monza, ha confermato che l'uomo è stato colpito da due proiettili, uno alla testa e uno al torace. Pur rinnegandolo per quello che ha fatto, la madre aveva dichiarato: "Sono sicura che non lo ha fatto di sua volontà: era giovane, qualcuno lo ha spinto a compiere questa strage. Non so come abbiano fatto a indottrinarlo".



Il dito indice a una telecamera - Spunta intanto anche un altro video che ritrae Anis Amri alla stazione di Zoologischer Garten di Berlino. A pochi metri dal luogo dove aveva compiuto l'attacco e consapevole di essere ripreso, l'uomo ha mostrato alla telecamera il dito indice, riferisce la portavoce della Procura generale in una conferenza stampa a Karlsruhe.