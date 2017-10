4 ottobre 2017 08:44 Sospetti spinaci con mandragora, ministero dispone ritiro confezioni Intossicata una famiglia nel Milanese. Lʼazienda ritira il prodotto ma si difende: "Non esiste nessuna informazione che permette di attribuire ciò"

Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per il ritiro dai supermercati di un lotto di spinaci millefoglie surgelati per "sospetta presenza di foglie di mandragora" dopo che una famiglia nel Milanese era finita in ospedale per intossicazione alimentare. Il prodotto, dice il testo del ministero, "non deve essere consumato". I carabinieri del Nas stanno provvedendo al ritiro del lotto, insieme all'azienda produttrice che però si difende: "Non provata la presenza di mandragora negli spinaci".

Una famiglia intossicataNel Milanese saranno le analisi a stabilire se mischiate a una busta di spinaci surgelati c'erano anche foglie di mandragora, che hanno mandato all'ospedale una famiglia per intossicazione alimentare. Le vittime, padre, 60 anni, madre di 55 e figli di 16 e 18 anni sono state dimesse. Chi se l'è vista più brutta è stato il capofamiglia tenuto in osservazione due giorni: era in stato confusionale e presentava disturbi neurologici. La pianta della mandragora ha infatti proprietà allucinogene. I quattro erano arrivati in ospedale nella notte tra sabato e domenica, con sintomi di un'intossicazione alimentare. Per il capofamiglia è stato comunque necessario il ricovero mentre i congiunti, tenuti in osservazione per alcune ore, sono stati dimessi. Il Centro Antiveleni ha indirizzato i sanitari verso la causa dei malesseri, compatibili con la contaminazione negli spinaci, mangiati la sera a cena, di foglie di mandragora, erba che può infestare i campi delle coltivazioni di vegetali commestibili.

La difesa dell'azienda coinvoltaL'azienda coinvolta ha ritirato in via "precauzionale" alcuni lotti del prodotto, ma - si difende - "non esiste nessuna informazione che permette di attribuire la presenza di foglie di mandragora" ad alcuni lotti di spinaci surgelati. E' quanto si legge in una nota. La decisione del ministero, spiega la ditta produttrice, è stata presa "in seguito al caso di sospetta intossicazione da anticolinergici potenzialmente causata dal consumo di un pasto a base di diversi tipi di verdure, tra cui il prodotto surgelato. Le autorità sanitarie ipotizzano che i sintomi dell'intossicazione siano compatibili con l'ingestione di foglie di mandragora". "A oggi - prosegue la nota - sono in corso accertamenti da parte delle autorità su tutte le verdure consumate per cui non esiste nessuna informazione che permette di attribuire la presenza di foglie di mandragora nei prodotti surgelati con scadenza agosto 2019".