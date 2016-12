Sesso con minori, presentatore tv Fumagalli condannato a 2 anni

Condanna a due anni con pena sospesa al termine del processo con rito abbreviato per il presentatore tv Corrado Fumagalli, accusato di prostituzione minorile. Condannati a due anni anche il parroco bergamasco Don Diego Rota, Sergio Madureri e Francesco Bellone. I quattro erano stati coinvolti in un'inchiesta sul sesso a pagamento con minori che in cambio di rapporti ottenevano pranzi, cene, ricariche telefoniche e regali.