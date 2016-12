Rientrato in Italia l'attivista 23enne ferito e fermato in Kurdistan

E' stato liberato ed è già rientrato in Italia Alessandro De Ponti, il 23enne attivista italiano fermato alcuni giorni fa nel Kurdistan iracheno senza documenti e con una ferita alla spalla dopo aver passato il confine tra Siria e Iraq. Il giovane è arrivato nella tarda serata di giovedì a Milano Malpensa con un volo di linea, per poi dirigersi a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove abita con la sua famiglia.

Dal 4 luglio il giovane era in stato di fermo in attesa che le autorità curde completassero gli accertamenti.



La situazione di De Ponti è stata monitorata fin dal primo momento dal console italiano a Erbil e dall'ambasciata d'Italia a Baghdad, anche se non ci sono mai stati allarmi particolari per la sua incolumità, come ha detto nei giorni scorsi il capo dell'Unita' di crisi della Farnesina Claudio Taruffi. A Erbil è stato anche visitato da un medico.



La procura ha aperto un fascicolo sull'accaduto - Il ragazzo, da sempre simpatizzante della causa curda, era partito da Treviglio a fine aprile, e fino al momento del fermo non aveva più dato notizie alla famiglia. La procura di Roma ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati sul suo ferimento e ora sarà sentito sulle circostanze di questo ferimento e sui motivi del viaggio. Secondo alcuni voleva unirsi all'esercito curdo nella lotta contro l'Isis. Secondo altri il suo obiettivo era quello di lavorare con organizzazioni umanitarie attive nell'area.