Rapì figlia e la portò in Siria: 40enne estradato in Italia

Mohamed Kharat, il 40enne siriano che sei anni fa rapì la figlioletta Emma portandola in Siria, è stato estradato in Italia, e si trova nel carcere romano di Rebibbia. Condannato a 10 anni, Kharat era stato arrestato il 21 novembre in Turchia. L'uomo aveva strappato la figlia alla ex compagna Alice Rossini, con la quale aveva vissuto a Vimercate (Monza). "Ora rivoglio mia figlia, non sappiamo ancora dove sia", è l'appello lanciato dalla donna.