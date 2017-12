Pedofilia, bimba molestata in ambulanza: arrestato un soccorritore

Secondo la ricostruzione dei militari, mentre ancora la piccola si trovava in casa la madre aveva notato l'uomo accarezzare la figlia, ma inizialmente l'aveva ritenuto soltanto un gesto d'affetto.



Durante il trasporto verso l'ospedale San Paolo, mentre la donna stava parlando al cellulare e il collega compilando la documentazione di soccorso, il cinquantenne ha cominciato a toccare la piccola. La donna lo ha notato, come anche il capo equipaggio. Una volta in ospedale, la donna e il collega dell'uomo hanno raccontato l'accaduto a una pattuglia di carabinieri del Radiomobile e l'uomo è stato arrestato.