Parto in casa nel Bresciano, neonata va in arresto cardiaco: guidata dal 118, una vicina la salva

Ha partorito in casa, la piccola appena nata è andata in arresto cardiaco ma una vicina di casa, grazie all'assistenza al telefono del 118, ha rianimato la bimba. E' accaduto a Borgosatollo (Brescia), dove la donna, già madre di 5 figli, al momento del parto era in casa sola con i bambini. La vicina è intervenuta e prima ha assistito la donna nel parto, con la bimba in posizione podalica, poi ha praticato il massaggio cardiaco che le ha salvato la vita.