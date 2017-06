Omicidio Garlasco, la Cassazione conferma la condanna a 16 anni per Alberto Stasi

Niente via libera al processo d'appello ter per Alberto Stasi, l'ex studente della Bocconi in carcere dopo la condanna definitiva a sedici anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi, a Garlasco il 13 agosto del 2007. Lo ha deciso la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso dei legali di Stasi per riaprire il caso, sospendere la pena e riesaminare in un nuovo processo di appello i testi già sentiti in primo grado.