Marcone ha precedenti per il tentato omicidio della ex moglie, Antonazzo per reati contro la persona. Sono entrambi pugliesi, rispettivamente di San Severo (Foggia) e Parabita (Lecce) ma da anni vivono in Lombardia. Marcone vive a Pioltello, in un appartamento dove avrebbe commesso, secondo l'accusa, l'omicidio della 43enne, Antonazzo ha un'abitazione a cento metri dalla cava di Cernusco sul Naviglio dove è stato rinvenuto il cadavere che hanno provato a nascondere gettandolo nel laghetto legato a dei massi.



Antonazzo, 60 anni, non ha lavoro e passa le giornate tra bar ed edicola del paese. E' stato individuato dai carabinieri come uno dei migliori amici di Marcone (o almeno la persona con cui aveva la maggiore frequentazione) analizzando i contatti di quello che inizialmente era solo indagato per l'omicidio. I militari hanno ascoltato oltre 50 persone, due sono state fondamentali per le indagini. Hanno infatti raccontato di aver ricevuto da Marcone la richiesta di un cilindro metallico da usare per creare un silenziatore per pistola, arma che avrebbe inoltre mostrato ad almeno due persone. La pistola usata per l'omicidio non è stata ancora ritrovata.