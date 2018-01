Morti in corsia a Saronno, il medico agli psichiatri: "Mi ritengo il migliore"

"A torto o a ragione ero considerato la persona più importante e carismatica del pronto soccorso. Mi ritengo il migliore dei medici per la vastità delle mie competenze". Lo ha detto Leonardo Cazzaniga , a processo per le morti in corsia all'ospedale di Saronno , agli psichiatri che lo hanno ritenuto capace di intendere e di volere. Sulla ragione dei cocktail di farmaci somministrati ai pazienti, "l'ho fatto come una forma di pietà , di cui sono fiero".

La perizia disposta dal gip ha ritenuto Cazzaniga capace di intendere e di volere anche se "affetto da disturbo narcisistico della personalità".



Dalla perizia è emerso che Cazzagina "praticava ostentazione culturale anche nei verbali di pronto soccorso, dove utilizzava un italiano 'alto e desueto' e talora il latino". Nei colloqui citò Milton, Schopenhauer, Foucault ed Heidegger e, fanno sapere gli psichiatri, "ci tiene a spiegare che lui è sempre stato affetto da melanconia, non da banale malinconia. Nel raccontare fa riferimento al proprio narcisismo, termine su cui tornerà quasi con compiacimento e specificando: 'Sono narcisista con grandiosità dell'Io'".



Quando, dopo l'arresto, gli chiesero ragione dei cocktail di farmaci somministrati ai pazienti, il medico rispose: "Ho maturato la convinzione che fosse inumano e anti-pietas comportarsi sul morente in modo accanente". A suo avviso erano pazienti "in fase terminale, preterminale. Per terminali intendo minuti, mezz'ore e ore, per me era semplicemente accompagnarli alla morte".