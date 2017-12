Milano, truffa ai danni di anziani: arrestato un 37enne

I carabinieri hanno arrestato a Milano un 37enne italiano, ritenuto responsabile di truffa aggravata. L'uomo avrebbe raggirato almeno 8 donne dai 70 agli 85 anni, alle quali sono stati portati via oltre 17mila euro in contanti e preziosi per un valore stimato di oltre 25mila euro. Le truffe prevedevano la consegna di denaro e gioielli in cambio del rilascio di un familiare, fintamente trattenuto presso una caserma dopo un incidente stradale.