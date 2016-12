Milano, suicida il pediatra accusato di pedofilia: nel suo computer trovate 5mila immagini pedopornografiche

Emergono importanti dettagli intorno al suicidio di Alberto Flores d'Arcais, 61 anni, il primario del reparto di Pediatria dell'ospedale di Legnano (Milano) accusato di atti sessuali con minorenni a metà dello scorso luglio. Gli inquirenti hanno ritrovato circa 5mila file pedopornografici nei pc del medico e alcune lettere d'addio per la famiglia e colleghi. L'uomo si è tolto la vita gettandosi dalla finestra della sua abitazione milanese: inutili i soccorsi del 118, giunti alle 7 in via Belgirate, che hanno constatato il decesso.