Milano,rapina e tenta di stuprare donna con figlia in braccio: preso

Un 19enne egiziano è stato arrestato a Milano con l'accusa di rapina e violenza sessuale. Il giovane lunedì sera ha aggredito in strada una colombiana 38enne che reggeva in braccio la figlia di due anni: prima ha scaraventato a terra la donna, poi l'ha minacciata con un coltello facendosi consegnare il cellulare e infine ha tentato di sfilarle i pantaloni. La vittima ha però reagito, mettendo in fuga l'egiziano che è stato arrestato poco dopo.