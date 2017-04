Milano, pullman passa col rosso e sperona tram: diversi feriti

Un pullman si è scontrato con un tram dell'Atm a Milano: è accaduto all'angolo tra viale Stelvio e via Farini, in una zona semi-periferica. Secondo le prime testimonianze, il bus ha attraversato con il semaforo rosso l'incrocio e, dopo aver superato, infrangendo il codice stradale, alcuni mezzi, ha speronato un tram della linea 4, facendolo deragliare dai binari. Ci sarebbe una decina di feriti: nessuno è in gravi condizioni.