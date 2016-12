Milano, maxi-riciclaggio nella Chinatown: 2,7 miliardi di euro illeciti trasferiti in Cina, 1 fermo e 2 arresti

L'inchiesta ha portato, tra il 24 e il 29 novembre scorso, al fermo del paraguaiano Javier Ronald Abbate Baddouh, 42 anni, che viveva a Milano, e ad un'ordinanza di arresti domiciliari per Luigi Del Principe, romano di 41 anni, e per Jiaqui Liu, cinese di 29 anni. Risultano indagati anche altri soggetti italiani. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata all'abusivo esercizio di attività finanziaria, abusiva prestazione di servizi di pagamento, riciclaggio , autoriciclaggio e reati fiscali .

L'inchiesta avrebbe accertato "l'illecito trasferimento di elevati volumi di denaro contante di origine delittuosa provenienti dalla comunità cinese presente in Italia". Per far ciò, sarebbero state utilizzate società con sede in Inghilterra che avrebbero svolto "l'attività di direzione e controllo del sistema di trasferimento del denaro", oltre ad agenzie di money transfer abusive con base nella Chinatown di Milano.