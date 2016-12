Milano, lite a Chinatown: due cinesi feriti a colpi di mannaia

E' di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di una lite scoppiata nella Chinatown milanese, in via Paolo Sarpi, e finita a colpi di mannaia. Un cinese di 19 anni, proveniente da Piacenza, è stato colpito al fianco sinistro: stramazzato per terra in una pozza di sangue, è stato soccorso dai carabinieri chiamati dai residenti. Poco distante trovato un connazionale coetaneo, colpito al ginocchio destro: le sue condizioni non destano preoccupazione.