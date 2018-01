Milano, deragliato treno proveniente da Cremona: due morti, 10 feriti gravi | Un testimone: "Accartocciato su un palo"

"Abbiamo allertato tutti gli ospedali. Sembrano esclusi problemi legati al materiale rotabile, che non era particolarmente vecchio. E' difficile capire cosa è successo ma faremo di tutto per accertare se e quali sono i responsabili". Così l'assessore della Regione Lombardia Alessandro Sorte su Rai3. "In un incidente come questo ci possono essere 20-30 motivi diversi - aggiunge - . La macchina dei soccorsi è stato pronta ed efficiente, stiamo facendo un lavoro per dare immediata risposta per chi è ferito ed ha avuto traumi. Chi pensa di avere un parente su quel treno può chiamare l'ospedale più vicino".