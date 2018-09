Milano, 15enne sale sul tetto del centro commerciale per un selfie e cade: morto

Un 17enne ha perso la vita martedì sera precipitando da un capannone in disuso in un'area industriale alle porte di Parma. Aurelio Sokoli, 18 anni il 20 giugno, era con due amici nella zona ex Cerve quando, dopo essersi arrampicato sulla trave di un capannone, è precipitato, per il cedimento del tetto, per 10 metri....