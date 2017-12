Cina, muore a 26 anni per farsi un selfie "da brivido" in cima a un grattacielo

Sui social cinesi era seguitissimo: le foto delle sue imprese, dalle arrampicate su palazzi altissimi alla "ginnastica" sospeso nel vuoto lo avevano reso famoso. Ma l'8 novembre online è uscito l'ultimo video di Wang Yong Ning, 26 anni: era salito in cima a un grattacielo per farsi un selfie e postarlo. Quel video gli è costato la vita. Dopo quel post, non è uscito più nulla in Rete e i suoi fan si sono preoccupati per il loro eroe. A più di un mese di distanza hanno avuto la triste risposta: Wang è morto proprio dopo aver pubblicato la sua ultima impresa.