Migranti, nuovo punto di raccolta alla Stazione Centrale di Milano

In poche ore hanno trovato una nuova collocazione per la prima accoglienza i migranti allontanati nottetempo dal mezzanino della Stazione Centrale di Milano per ordine del prefetto. Ferrovie dello Stato ha assegnato loro due ex spazi commerciali davanti allo scalo ferroviario e il Comune si è impegnato a sistemarli con sedie e banchetti, in modo che l'opera di assistenza portata avanti dalle associazioni di volontariato da più di un anno possa svolgersi senza ulteriori disagi per profughi e viaggiatori.