Meningite, in Lombardia raddoppiano le richieste di vaccinazioni

Dopo la morte delle due studentesse della Statale di Milano e le epidemie in Toscana, è boom di richieste di vaccinazioni antimeningite. Le prenotazioni riguardano per lo più adolescenti e giovani, tra 14 e 25 anni, ma anche adulti. Molte Asl non erano preparate a un così grande impatto. La domanda di profilassi, in particolare, è raddoppiata in Lombardia, mentre in Toscana si registra un incremento dell'80%.