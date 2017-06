L'avvocato di Fabrizio Corona: "Lo hanno trattato come se fosse Totò Riina"

A ottobre Fabrizio Corona è stato arrestato "davanti al figlio 14enne, manco fosse Totò Riina , trattato come un mafioso senza esserlo" con una perquisizione della Dda "alla Apocalypse Now" e il tutto "per un problema fiscale", per un " processo basato sul niente ". Così l'avvocato Ivano Chiesa, difensore dell'ex re dei paparazzi, ha chiesto di assolvere il suo cliente nel processo in corso a Milano.

Corona è imputato per intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione per quei 2,6 milioni trovati in Austria e in un controsoffitto. Se "lo condannate a 5 anni - ha spiegato il legale riferendosi alla richiesta del pm in un passaggio del suo intervento - lo state condannando in pratica a 13 anni di carcere". Il riferimento è ai 5 anni da scontare per precedenti condanne e a un'udienza in Cassazione che potrebbe aggiungere altri 3 anni di pena.