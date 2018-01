Incidente stradale nel Bresciano, muore un bambino di 4 anni

Un bimbo di 4 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Pompegnino di Vobarno, nel Bresciano. Il piccolo era a bordo dell'auto guidata dal padre, un 30enne rimasto illeso; con loro in auto anche la compagna 20enne dell'uomo, che è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. L' auto è uscita di strada all'ingresso di una galleria per cause ancora in corso di accertamento.