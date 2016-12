Garlasco, famiglia Poggi batte cassa: "Stasi ci deve un milione di euro"

19:12 - Al dolore della famiglia di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, per la perdita della figlia, e alla stanchezza dopo sette anni di battaglie processuali, si aggiunge la rabbia per una sentenza non ancora eseguita. Per quell'omicidio Alberto Stasi, all'epoca il fidanzato di Chiara, è stato condannato in appello a 16 anni di reclusione e al pagamento di un risarcimento pari a un milione di euro ai genitori della ragazza. Ad oggi, però, l'ex bocconiano non ha ancora tirato fuori un centesimo.

La mamma di Chiara, Rita Poggi, è pronta a chiedere coattivamente l'esecuzione della sentenza, anche con il pignoramento dei beni.