Furti a Milano, più proprietari che bici rubate

La polizia locale di Cinisello Balsamo aveva individuato pochi giorni fa un maxi deposito di biciclette rubate: ben 173 veicoli a due ruote ammonticchiati in un capannone abbandonato, probabilmente in attesa di essere rivenduti. Le forze dell'ordine hanno divulgato online le immagini dei pezzi ed ecco che per la stessa mountain bike nera si sono fatti avanti ben tre sedicenti proprietari che la reclamavano come propria.