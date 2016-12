Expo 2015 primo bilancio ufficiale: a maggio 2,7 milioni di visitatori

Aumenta anche l'indotto su Milano - "Ad essere favorevole - si legge nella nota - non è solo la risposta dei visitatori che vengono nel capoluogo lombardo per scoprire come i 140 Paesi partecipanti hanno interpretato il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita". Molto positivo è anche il riscontro sul fronte dell'indotto per il territorio: secondo i dati forniti dall'Osservatorio Cartasì - che monitora gli acquisti tramite carta di credito - a Milano nei primi 27 giorni di maggio si è registrato un aumento di transazioni su carta di credito pari a +16% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso".



"I risultati del primo mese di Expo Milano 2015 - dichiara Giuseppe Sala, Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 - sono molto soddisfacenti, anche perché proprio questo week end porta con sè le più elevate affluenze registrate fin qui. Ma non è solo una questione di numeri. Quella italiana è un'Expo sicura e gentile: è l'Expo delle famiglie, dai bambini fino ai nonni. La loro allegria è la miglior accoglienza per i turisti stranieri che stanno cominciando a giungere in Italia".



Il break even a 20 milioni di ticket - Sui numeri relativi a Expo ci sono sempre polemiche. Pare infatti che l'esposizione universale debba raggiungere i 20 milioni di biglietti venduti per pareggiare il conto delle spese. Ma su questo non c'è mai stata un'ufficialità.